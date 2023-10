Donna minacciata per strada. "Le immagini delle telecamere consegnate alle forze dell’ordine"

Ponsacco (Pisa), 22 settembre 2023 – “Comunichiamo di aver consegnato alle forze dell’ordine tutte le registrazioni delle telecamere posizionate nelle strade coinvolte". Lo dice l’amministrazione comunale di Ponsacco a proposito dei fatti raccontati da una donna che, martedì sera, prima ha rischiato di essere investita in via Vanni da un’auto monovolume di colore grigio con quattro uomini a bordo e poi, mentre andava in bicicletta alla Coop, è stata riconosciuta dai quattro che l’hanno inseguita, minacciata, offesa.

"A proposito di telecamere – aggiunge l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Brogi – ricordiamo che negli ultimi mesi ne abbiamo installate nuove per potenziare il controllo in piazza d’Appiano, via Roma, piazza della Repubblica, via Carducci, via dei Mille, via Giovanni XXIII, corso Matteotti e piazza Valli. Questo per ribadire quanto questa amministrazione sia sensibile al tema della sicurezza. L’augurio è che queste immagini possano servire agli inquirenti a ricostruire la dinamica dei fatti e a consegnare alla giustizia i colpevoli di questi disdicevoli episodi di violenza".

"Ci aspettiamo che anche il governo a questo punto faccia la propria parte e che possa accogliere le due mozioni approvate all’unanimità dal consiglio comunale – conclude l’amministrazione comunale ponsacchina – Mozioni con le quali tutte le forze politiche hanno chiesto un aumento dell’organico delle forze dell’ordine sul territorio e anche l’utilizzo dell’esercito nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”. A tutte le persone vittime di questi episodi di violenza va la nostra vicinanza e piena solidarietà. Invitiamo coloro che hanno visto a denunciare. E’ fondamentale il supporto di tutti per risalire ai colpevoli".

g.n.