Donna accoltellata alla gola dall’ex: "Ormai non è più in terapia intensiva"

"Ho letto anche tanta paura nei suoi occhi, è arrabbiata per l’accaduto", dice Giuseppina Albanese, la cugina di Rosanna Calistro, 57 anni, ridotta in fin di vita con una coltellata dall’uomo con cui aveva avuto una frequentazione. "Però sta bene – aggiunge la signora Albanese –. Sono già stata a trovarla due volte, è in reparto, non è più in terapia intensiva e può ricevere le visite dei familiari. Siamo tutti molto felici di saperla fuori pericolo e pronta, con i tempi che saranno necessari, a tornare alla vita". "Rosanna sa tutto quello che le è accaduto, si ricorda, è sempre stata lucida, sa anche di quando è arrivata all’ospedale di Pontedera in condizioni disperate – prosegue al cugina –. Si rende conto e sa chi le ha fatto del male. Di lui, di questo Valerio, non parliamo. Ci sarà modo e tempo. Quello che aveva da dire sul fatto specifico lo avrà detto al magistrato che, appena è stata in condizioni, è venuta a trovarla".

Rosanna ha chiaro che Valerio Spinelli, 46 anni bagnino di Livorno sabato mattina, da quanto ricostruito, dopo le 11 l’ha aspettata sotto casa in via De Nicola, e le ha sferrato una violenta coltellata alla gola, lasciandola in un lago di sangue: è accusato di tentato omicidio. "Sa che Valerio, che io non conosco – conclude la cugina – è stato arrestato e che si trova in carcere". Prima che Rosanna possa lasciare l’ospedale, comunque, ci vorranno ancora dei giorni.

Carlo Baroni