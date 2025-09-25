La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Pontedera
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sostanza cancerogenaChiudono negozi storiciStadio dei PiniFunerale BazzaniAffari Tuoi
Acquista il giornale
Cronaca"Donare ti dona" L’importanza del sangue
25 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. "Donare ti dona" L’importanza del sangue

"Donare ti dona" L’importanza del sangue

Due iniziative a Montopoli per sensibilizzare sul tema della donazione per aiutare il prossimo ed essere partecipi nella società

Da sinistra Becherini, Sostegni, Vanni, Falaschi, Martinelli e Cavallini

Da sinistra Becherini, Sostegni, Vanni, Falaschi, Martinelli e Cavallini

Per approfondire:

MONTOPOLI"Donare ti dona". Questo il nome che il Comune di Montopoli ha dato all’iniziativa organizzata con Avis e Fratres in occasione del "Dono Day". Due appuntamento. Il primo il 7 ottobre alle 21,15 in sala consiliare con una conferenza sull’importanza della donazione del sangue e del plasma e sulla sensibilizzazione verso questo atto di aiuto al prossimo. Ci sarà la dottoressa Elvira Martinelli, responsabile del centro trasfusionale degli ospedali di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino. Il 26 ottobre si passa all’atto pratico. La mattina l’appuntamento è al centro trasfusionale di Fucecchio per accogliere i nuovi donatori.

Per questo secondo appuntamento, cioè il primo prelievo propedeutico alla donazione, è possibile contattare Avis e Fratres di Montopoli che hanno sede, rispettivamente, a Capanne e San Romano. Ieri mattina l’iniziativa sul dono è stata presentata in sala giunta a Montopoli. Presenti la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini, la dottoressa Martinelli, Roberto Falaschi del gruppo Fratres di San Romano, Maria Sostegni e Giancarlo Becherini dell’Avis.

"Abbiamo voluto fortemente partecipare alla giornata del dono con queste iniziative – hanno detto la sindaca Vanni e la vicesindaca Cavallini – Quello della donazione è un tema caldo, come il sangue, lo sanno bene i tanti volontari e le volontarie delle nostre associazioni che quotidianamente sono alle prese con i numeri legati ai nuovi donatori. Il titolo ’Donare ti dona’ fa riferimento alla circolarità e al valore del dono, gesto che riguarda l’intera collettività". "Donare ti dona" ha il patrocinio dell’Asl Toscana centro.

L’obiettivo prioritario dell’iniziativa è quello di coinvolgere i giovani tra i 18 e i 35 anni. "La rete sociale e la preziosa collaborazione delle associazioni – ha detto la dottoressa Martinelli – è di grande sostegno per noi. Queste iniziative sono importantissime per trovare nuovi candidati alla donazione. Donare non solo è un gesto fondamentale per chi ha bisogno del sangue e degli emocomponenti ma è un modo per essere partecipi della società in cui viviamo". "Ringraziamo l’amministrazione comunale per l’attenzione al tema", le parole di Falaschi, Sostegni e Becherini. Lo scorso anno Avis i 253 donatori di Avis hanno effettuato 506 donazioni, i circa 200 di Fratres circa 400.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AVIS