"Donare ti dona" L’importanza del sangue

MONTOPOLI"Donare ti dona". Questo il nome che il Comune di Montopoli ha dato all’iniziativa organizzata con Avis e Fratres in occasione del "Dono Day". Due appuntamento. Il primo il 7 ottobre alle 21,15 in sala consiliare con una conferenza sull’importanza della donazione del sangue e del plasma e sulla sensibilizzazione verso questo atto di aiuto al prossimo. Ci sarà la dottoressa Elvira Martinelli, responsabile del centro trasfusionale degli ospedali di Empoli, Fucecchio e Castelfiorentino. Il 26 ottobre si passa all’atto pratico. La mattina l’appuntamento è al centro trasfusionale di Fucecchio per accogliere i nuovi donatori.

Per questo secondo appuntamento, cioè il primo prelievo propedeutico alla donazione, è possibile contattare Avis e Fratres di Montopoli che hanno sede, rispettivamente, a Capanne e San Romano. Ieri mattina l’iniziativa sul dono è stata presentata in sala giunta a Montopoli. Presenti la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini, la dottoressa Martinelli, Roberto Falaschi del gruppo Fratres di San Romano, Maria Sostegni e Giancarlo Becherini dell’Avis.

"Abbiamo voluto fortemente partecipare alla giornata del dono con queste iniziative – hanno detto la sindaca Vanni e la vicesindaca Cavallini – Quello della donazione è un tema caldo, come il sangue, lo sanno bene i tanti volontari e le volontarie delle nostre associazioni che quotidianamente sono alle prese con i numeri legati ai nuovi donatori. Il titolo ’Donare ti dona’ fa riferimento alla circolarità e al valore del dono, gesto che riguarda l’intera collettività". "Donare ti dona" ha il patrocinio dell’Asl Toscana centro.

L’obiettivo prioritario dell’iniziativa è quello di coinvolgere i giovani tra i 18 e i 35 anni. "La rete sociale e la preziosa collaborazione delle associazioni – ha detto la dottoressa Martinelli – è di grande sostegno per noi. Queste iniziative sono importantissime per trovare nuovi candidati alla donazione. Donare non solo è un gesto fondamentale per chi ha bisogno del sangue e degli emocomponenti ma è un modo per essere partecipi della società in cui viviamo". "Ringraziamo l’amministrazione comunale per l’attenzione al tema", le parole di Falaschi, Sostegni e Becherini. Lo scorso anno Avis i 253 donatori di Avis hanno effettuato 506 donazioni, i circa 200 di Fratres circa 400.