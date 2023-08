Don Zappolini sta con i Cerretini "Paradossale demolire quella casa"

PONSACCO

"Paradossale". Così don Armando Zappolini, direttore della Caritas diocesana di San Miniato e parroco di Ponsacco definisce la situazione dei fratelli Cerretini e della loro casa, "sottoposta a un provvedimento di demolizione imminente". "Un esempio di burocrazia illogica che ha gettato una famiglia in uno stato di prostrazione e di disperazione e nel senso di impotenza", aggiunge Zappolini.

"Mi chiedo quale giustizia e quale istituzione possa, senza avere remore, applicare un’ordinanza senza chiedersi se dietro all’applicazione giudiziaria ci sia un volto, una storia, i sacrifici di persone che un giorno hanno pensato di realizzare un sogno abitativo – ancora il sacerdote – E che lo hanno fatto seguendo tutti i passi che la legge urbanistica stabilisce, ottenendo tutti i permessi rilasciati da tecnici comunali. Dobbiamo forse credere che il sistema in cui viviamo osteggi, invece che promuovere, la volontà dei cittadini di rispettare le leggi senza cercare vie alternative e non legittime? Non capisco nemmeno l’accanimento temporale con cui si agisce nei confronti dei signori Cerretini. Vero, c’è una sentenza del Consiglio di Stato, ma ancora mi chiedo chi possa intimare una demolizione senza mettere in conto il disagio e i problemi di una famiglia che all’improvviso si ritrova senza casa. In un momento in cui la povertà abitativa si sta diffondendo sempre più significamente e in cui le amministrazioni locali non sono in grado di dare risposte concrete".

"E dire che la politica dovrebbe risolvere i problemi, stando vicino alle persone – conclude don Armando Zappolini – Ci vorrebbe il coraggio delle istituzioni di prendere posizione, di fare scelte che possono anche andare contro a provvedimenti legislativi, una ’disobbedienza’ che rispetti le persone, applicando la cura non l’indifferenza".

g.n.