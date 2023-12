"Don Milani e la Costituzione: Volterra celebra la Festa della Toscana"

"L’obbedienza non è più una virtù". Don Milani, il sacerdote che, come ‘ultimo’, scese fra gli ultimi di Barbiana, è suggello, insieme al libro più bello mai scritto, la Costituzione Repubblicana, della Festa della Toscana, che il Comune di Volterra ha celebrato insieme al presidente emerito della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti. In un teatro Persio Flacco gremito di cittadini, associazioni e studenti, ieri Bertinotti ha rimarcato la nitida attualità del manifesto intellettuale e etico del parroco che, da Barbiana, operò una rivoluzione nel segno della non violenza contro le atrocità delle guerre, nel solco dell’educazione come patrimonio di tutti. "Non io, dice Don Milani, ma noi possiamo cambiare il corso della storia. Il suo esempio resta paradigmatico. Ecco, nella parabola di questo sacerdote ‘scomodo’, scaraventato in un villaggio fra i ‘dispersi’, lui rifiuta la guerra e ne rifiuta la cultura - ha detto Bertinotti - è utopia coltivare la pace? No. E il suo messaggio, insieme all’articolo della Costituzione che recita "L’Italia ripudia la guerra" sono insiti di una grande carica di rottura rivoluzionaria contro violenza e sopraffazione, contro il concetto che la guerra sia qualcosa di necessario. Perché la guerra incorpora il senso di terrore che viene inoculato nei popoli, porta a considerare un altro essere umano come un nemico. E’ la morte della politica e la guerra deve essere estirpata. I giovani che anche in questi giorni hanno riempito le piazze, tornino sulla scena - così ha esortato Bertinotti - per apprendere e far apprendere. A voi, ragazzi, dico che non è vero che non c’è più niente da fare. Adattarsi è la fine della speranza".

E dalla platea, scrosciano gli applausi. Bertinotti, è stato affiancato sul palco dal sindaco Giacomo Santi e dagli assessori Dario Danti e Angela Piccicuto. Santi ha letto una missiva della senatrice a vita Liliana Segre al Comune di Volterra, invitata a partecipare alle celebrazioni della Festa Toscana ma impossibilitata a partecipare. Bertinotti ha visitato piazza dei Priori, ""la particolarità di Volterra - queste le sue parole - è che in apparenza sembra chiusa, e poi si spalanca in una piazza così aperta"", il restauro della ‘Deposizione dalla Croce’ in pinacoteca e il museo Guarnacci. Per la Festa della Toscana, che celebra la Toscana come primo Stato al mondo a aver abolito la pena di morte, si sono susseguite altre iniziative: l’accensione dell’albero di Natale in piazza e la presentazione del nuovo Gonfalone della città.