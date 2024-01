Domenica sarà "Herbis Trekking" a Riparbella

Il 2024 segna il ritorno dell’Herbis Trekking tra i boschi di Riparbella, organizzato come sempre dall’associazione Green Riders Experience. Domenica 28 gennaio, dalle 9, un percorso di 10 km alla scoperta delle erbe spontanee. La guida Achille Neri - responsabile dell’associazione, coordinatore dell’evento e creatore dei numerosi progetti in collaborazione con la Scuola Media Statale in Natura nel Bosco di Riparbella - accompagnerà i partecipanti in un trekking pensato per accrescere la consapevolezza riguardo le esclusive proprietà ed i maggiori benefici delle piante spontanee commestibili rispetto a quelle provenienti da coltivazioni. Offriranno il proprio contributo il cuoco di cucina vegetariana e vegana Marco Pierattini (che coltiva da 30 anni la passione delle piante spontanee) e, per la prima volta, il biologo dell’Università di Pisa Mario Minuti che illustrerà i segreti delle erbe che verranno incontrate nel corso della camminata, spiegando anche i processi semplici dell’estrazione dei principi attivi delle piante officinali. Il ritrovo è alle 9 alla sede della Green Riders Experience in località Il Giardino alle ore 9 con una tisana alle erbe di benvenuto. La partenza del trekking è alle 10.