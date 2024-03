Domani la presentazione di Giannoni (centrodestra)

SANTA CROCE

Domani alle 12,30 è fissata la conferenza stampa per la presentazione ufficiale di Roberto Giannoni (nella foto), candidato sindaco del centrodestra di Santa Croce. Il nome di Giannoni, ex imprenditore conciario e attualmente direttore di produzione di un’azienda conciaria di Santa Croce, è appoggiato da Forza Italia, il suo partito, di cui è coordinatore comunale, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e dalla lista civica Asma 2.1 fondata da Enzo Oliveri detto Asma, nelle elezionui del 2019 il più votato tra tutti i candidati. "Santa Croce è il paese dove sono nato, dove sono cresciuto, dove sono andato a scuola e dove adesso lavoro, dove ho conosciuto mia moglie e dove, insieme a lei, ho scelto di crescere le nostre figlie – le parole di Giannoni in una prima presentazione sui social – Quando mi è stato chiesto di candidarmi alla carica di sindaco non ho potuto che accettare con fierezza. È per me un privilegio avere la possibilità di rendere al mio paese e alla mia comunità quello che mi ha dato. Ringrazio i miei sostenitori. Il mio impegno in questi mesi sarà costante, il primo obbiettivo che mi sono posto è conoscere chi ancora non ho avuto l’occasione di conoscere. Per questo, domani alle 12.30, vi invito alla presentazione della mia candidatura al Bar Giannini in piazza Matteotti. Non sarà un incontro saltuario, ma l’inaugurazione di un appuntamento fisso per poterci confrontare sulla Santa Croce di domani".