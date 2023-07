Domani il Pegaso d’Oro alla città

Da un lato la vertenza sindacale sindacale per gli operatori museali, dall’altro lato non solo il riconoscimento per il secondo anno di ‘Città Toscana della Cultura’, ma anche il ‘Pegaso d’Oro’ che domani, a Firenze, il presidente della Regione Eugenio Giani consegnerà alla città di Volterra "per l’impegno profuso nella cultura". C’è qualcosa che cozza. Ma da Volterra, più che un vessillo regionale, basterebbe un bando fatto con tutti i crismi, dove i dipendenti sono tutelati. Perché il punto, come hanno detto dipendenti e sindacati, e lo ha detto pure l’assessore, non è fare le guardie alla sala dell’Ombra della Sera. Ma salvaguardare quelle professionalità sbocciate nel polo museale. "Che sono non solo il biglietto da visita della città - hanno ribadito ieri i dipendenti dei musei - ma che danno un servizio a tutto tondo. Non siamo quelli che aprono e chiudono un museo, né siamo pagati per guardare le sale. Siamo professionisti, e il nostro lavoro è in bilico con questa gara di appalto".