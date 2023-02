Domani i carri di Orentano

Domani, dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna a Castelfranco la festa di carnevale con i carri e l’animazione del Carnevale dei bambini di Orentano. Torna CarnevalCastelfranco. Il Carnevale orentanese si sposta nel capoluogo con una sfilata in piazza XX Settembre, con truccabimbi e l’animazione e la musica di Radio Bruno. L’iniziativa è organizzata dall’Ente Carnevale di Orentano con la collaborazione delle contrade del Palio dei Barchini e Four Red Roses, e grazie a un sostegno regionale e rientrante tra le attività di animazione del centro storico. Dalle 14,30 alle 17,30 tutti in piazza.