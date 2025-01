Dodici posti in Caritas per il servizio civile

Fare il servizio civile in Caritas. I giovani saranno impegnati nell’aiuto alle persone. Il percorso offre un’opportunità unica di crescita personale: per molti ragazzi rappresenta una prima esperienza in un contesto lavorativo strutturato, favorisce lo sviluppo di nuove competenze, mette in gioco attitudini con ricadute dirette sulla comunità locale. Due i progetti: "Cittadini invisibili – San Miniato" per 6 volontari da inserire nella Casa Famiglia Caritas e il Centro di Solidarietà alla vita di Piazza San Giovanni a Ponsacco; "In cammino con gli ultimi – San Miniato", sempre per le medesime strutture. Il bando è rivolto a coloro che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e non abbiano superato il 28esimo. Ciascun giovane selezionato svolgerà 12 mesi di servizio con un rimborso di 507,30 euro. C’è tempo fino al 18 febbraio per partecipare al bando. Info: 3666588276 e [email protected].