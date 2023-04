Dodici borse di studio per entrare e conoscere il mondo della moda

Pontedera

Un’occasione per i giovani creativi che vogliono acquisire competenze tecniche e specialistiche o che si affacciano per la prima volta alle professioni della moda. Ad offrirla è Istituto Modartech, scuola di alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, che ha lanciato il bando per 12 borse di studio del valore di 48mila euro, a sostegno del talento e dello sviluppo di competenze professionali altamente richieste dal mondo del lavoro. Un’opportunità che si rivolge in particolare agli studenti delle classi 5° degli istituti superiori o già diplomati, a parziale copertura della retta dei corsi di laurea post diploma nelle aree Moda e Comunicazione, in partenza ad ottobre 2023. Le borse di studio verranno assegnate ai candidati più meritevoli, a seguito della presentazione di un progetto creativo che i candidati dovranno consegnare entro giovedì 11 maggio.