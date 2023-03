"Dobbiamo riappropriarci delle Cerbaie"

di Carlo Baroni

SANTA CROCE

"Presenteremo il comitato ed i suoi scopi anche a Staffoli, frazione di Santa Croce direttamente coinvolta, e anche a Orentano", dice il vicepresidente Moreno Bozzi. Sono tutte terre che hanno in Comune il polmone verde delle Cerbaie. E i suoi problemi: l’essere diventato un bosco della droga, un market a cielo aperto dove pusher accolgono e servono clienti. Un comitato che si batte perché il pressing sugli spacciatori sia costante, e perché i Comuni facciano la loro parte: ad esempio con un servizio di videosorveglianza che funzioni. Il tutto unito ad un vero lavoro di valorizzazione e tutela delle Cerbaie da portare avanti in stretta sinergia tra comitato, cittadini e amministrazioni comunali interessate all’area che, da anni, è costretta a fare i conti con lo spaccio e l’indotto di criminalità che questo comporta. Sono questi i punti cardine con i quali il comitato di cittadini per la sicurezza, la tutela e la valorizzazione delle Cerbaie si è già presentato sul versante fucecchiese sia a Torre che a Massarella.

Incontri finalizzati ad accrescere i numeri dei sostenitori del comitato – il cui consulente legale, sia sotto il profilo civile che penale è l’avvocato Andrea Poggianti – in modo da portare avanti un’azione più incisiva. "Al primo posto – spiega il vicepresidente Moreno Bozzi – è la collaborazione che vogliamo attivare, in modo proficuo con tutti i soggetti, dai Comuni alle prefetture". "Dobbiamo – aggiunge – riappropriarci delle Cerbaie e toglierle di mano a spacciatori e criminali. Per fare questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti. Ma c’è anche bisogno valorizzare l’area, sistemare le opere realizzate e poi lasciate abbandonate, come i percorsi. C’è bisogno di riqualificare a trecentosessanta gradi il parco, di dotare la zona di un sistema di telecamere che funzioni e che sia costantemente monitorato".

Il comitato è nato alla fine dell’estate dopo un episodio che ha destato sgomento e allarme: una ragazza che stava tornando dal lavoro, aggredita da tre stranieri usciti dal bosco che tentarono di palpeggiarla. In mezzo alla strada, in pieno giorno: un’utomobilista di passaggio, resosi conto di quello che stava accadendo, riuscì a mettere in fuga i malviventi. Il comitato proseguirà il tour di presentazione nelle prossime settimane incontrando, appunto, anche i cittadini di Pineta, Galleno e Staffoli. Più avanti toccherà anche a quelli di Orentano e Altopascio. Perchè anche lì i cittadini sono esasperati dal via vai di spacciatori.