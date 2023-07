Ditta fantasma Trenta veicoli sotto la lente

Tutto è iniziato da un accertamento per guida senza patente e circolazione con veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Il veicolo risultava intestato ad una società con sede apparente a Santa Croce. Il conducente, non residente nel Comune, dichiarò dipendente dell’azienda ed in quella sede la cosa non destò particolari sospetti. Ma gli accertamenti successivi della polizia municipale hanno scoperto e denunciata una società fittizia – una società di fatto fantasma – messa in piedi, spiega una nota " allo scopo di far circolare veicoli e persone privi di patenti e documenti". Un’indagine che ha permesso di contestare l’intestazione fittizia di 30 veicoli, ed ottenere, dal pubblico registro automobilistico di Pisa e dalla motorizzazione la cancellazione dal Pra e dall’archivio nazionale dei veicoli che ora "potranno essere sequestrati e confiscati".