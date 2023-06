"Dispute politiche inutili sulla Rsa"

"L’azienda pubblica non è un palcoscenico di scontri politici ma una realtà che va rilanciata". Parola di Roberto Pepi, presidente di Fondazione Crv, che interviene sulla situazione della Rsa dopo le dimissioni della presidente Angela Piccicuto, chiamata a ricoprire il ruolo di assessore. "Da troppo tempo si assiste a un continuo rimbalzo di colpe - sottolinea Pepi - una sterile ricerca di presunti errori che getta discredito sulla struttura provocando dubbi nelle famiglie degli ospiti e in quelle che avrebbero maturato la decisione di ricorrere alle sue cure, portandole magari a rivolgersi altrove. Ciò è grave, ci vorrebbe più senso di responsabilità senza ridurre la questione a pura disputa politica, anzi tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione avrebbero dovuto aprire un tavolo di confronto, visto il comune interesse per questa azienda pubblica, al fine di assicurarle un futuro migliore".