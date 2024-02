Disparità di genere. Come innescare il cambiamento

La disparità di genere è purtroppo da sempre molto presente, in alcune parti del mondo molto più che in altre. Le donne sono state discriminate sia in ambito domestico che in quello lavorativo. In particolare il lavoro è uno degli ambiti in cui il divario è più visibile. Molto spesso le donne incontrano maggiori difficoltà a trovare un impiego o a ricoprire ruoli di prestigio e responsabilità. Per approfondire il tema della disparità di genere abbiamo deciso di intervistare la presidente del Cpo-Comitato pari opportunità dell’Unione Valdera Chiara Boschi.

Cos’è il Cpo e di cosa si occupa?

"Lotta contro la discriminazione di genere e organizza attività volte alla riflessione sulla disparità di genere, ma anche sulle disuguaglianze in ambito religioso o etnico. Ci occupiamo di omofobia e tutto ciò che ad essa è collegato".

Quando è nato e chi lo ha fondato?

"Nel 1988 dall’Unione Valdera, che comprende i Comuni di Bientina, Buti, Capannoli, Casciana Terme, Lari, Chianni, Palaia e Pontedera".

Perché è importante il Cpo?

"Perché la violenza e la disparità di genere va sconfitta con la cultura ed è importante creare un tessuto di persone che non vogliono più violenze e discriminazioni. È fondamentale trasmettere questo messaggio anche ai ragazzi più giovani. Infatti organizziamo spesso progetti nelle scuole. La partecipazione di tutti è fondamentale per innescare il cambiamento".