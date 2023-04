Disertata la consulta sulla protezione civile "Un gesto privo di senso"

"Un gesto privo di senso". Sono le parole del sindaco Simone Giglioli dopo quanto accaduto alla consulta di San Donato. Ma cos’è successo? Si sono presentati soltanto i volontari e le volontarie delle associazioni di Protezione Civile comunale, insieme all’assessora Marzia Fattori, alla riunione convocata con lo scopo di presentare alla cittadinanza il piano comunale per la sicurezza e l’emergenza. Un gesto forte, in conseguenza alle dichiarazioni del coordinatore Roberto Bartalini – spiega una nota del Comune – " il quale aveva fatto sapere che avrebbe disertato l’incontro perché in polemica con l’amministrazione comunale, scoraggiando la partecipazione".

"La riunione era uno degli appuntamenti che facciamo su tutto il territorio proprio per informare la popolazione sulle misure di sicurezza da adottare in caso di calamità naturali o situazioni emergenziali che il piano di Protezione Civile prevede - spiegano il sindaco Simone Giglioli e l’assessora Marzia Fattori -. Si tratta di un appuntamento molto importante, che riguarda da vicino il tema della sicurezza; scoraggiare sulla partecipazione è stato un gesto privo di senso". "Disertare non è certo stato un torto all’amministrazione, bensì un danno alla cittadinanza – aggiungono gli amministratori – e una grande mancanza di rispetto per le volontarie e i volontari, i nostri angeli custodi, che ogni giorno ci aiutano a garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti gli abitanti del territorio".

Gli amministratori entrano nel merito delle motivazioni che hanno indotto Bartalini a disertare l’appuntamento. "Ci eravamo presi l’impegno di fare l’incontro con la Regione Toscana per i lavori alla frana lungo la sponda dell’Arno, solo se il Genio Civile non ci avesse dato certezze sulla ripresa dei lavori – spiegano Fattori e Giglioli – . Abbiamo avuto la conferma che la ditta riprenderà a maggio questo intervento, che stiamo seguendo da vicino e che avremmo volentieri condiviso con la Consulta, e quindi non c’era bisogno di ricorrere ad alcuna azione di protesta - commentano gli amministratori -. Questo è un intervento molto importante perché aumenta la sicurezza idraulica in tutta la frazione di San Donato, ma anche conoscere il piano di Protezione Civile Comunale, a nostro avviso, serve ugualmente a garantire la sicurezza".