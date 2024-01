"Disequilibri pregressi per la Fondazione"

Botta e risposta tra il consigliere comunale Alberto Andreoli e il vicesindaco Alessandro Puccinelli sul poco utilizzo di Villa Crastan e sulla situazione economica della Fondazione per la Cultura Pontedera. "Per noi la Fondazione per la Cultura è un importantissimo presidio culturale, strategico per la pianificazione politica nella cultura – ha esordito Andreoli –. Ma da un’analisi dell’andamento dei bilanci pubblici della fondazione, di cui il Comune di Pontedera ed il Comune di Peccioli ne sono co-fondatori, soprattutto dal 2020 ad oggi, pare emergere che la fondazione non operi più in condizioni di efficienza economica. A fronte dei 250.000 euro convenzionali c’è una serie di contributi straordinari versati dal 2021 ad oggi per un totale di circa 933.000 euro a cui si aggiungono i 220.000 euro di contributi straordinari dati dalla Ecofor Service e dalla Foreco Società Consortile. E in tutti questi anni il Comune di Peccioli ha fornito contributi straordinari per soli 10.000 euro. Vengono registrate perdite in crescendo, dagli oltre mille euro del 2020 fino alla perdita del 2022 di oltre 100.000 euro. E questo ci preoccupa non poco".

Si è chiesto dunque come il Comune intende rilanciare questa fondazione che organizza iniziative ed allestimenti in città, come l’illuminazione natalizia e le installazioni artistiche. "La Fondazione per la Cultura ha intrapreso un percorso di progressivo risanamento per compensare disequilibri connessi ad iniziative pregresse – la replica di Puccinelli –. Come ovvio che sia, tale percorso non può che impegnare il tempo necessario ad un riequilibrio dei conti senza perdere la capacità di svolgere l’attività ordinaria e la missione istituzionale che la Fondazione è chiamata a svolgere". E su Villa Crastan. "Qui c’è un affidamento gratuito in via sperimentale che non grava sul soggetto gestore".