Discarica, ricorso al Tar La battaglia dei Comuni "La bonifica dell’area non compete a noi"

"La richiesta della Regione di attivare un piano di bonifica non spetta ai nostri Comuni. È il responsabile dell’inquinamento che deve provvedere all’intervento di bonifica qualora sussistano elementi di contaminazione ambientale. I Comuni proprietari della discarica ’Cerri’ non sono certo gli autori dell’inquinamento". E’ battaglia legale tra i Comuni di Castelfranco e Santa Croce (che hanno presentato un ricorso al tar) e la Regione Toscana per la bonifica dell’ex discarica del Cerri, situata a cavallo tra i due comuni, a ridosso di via Lungovalle tra i canali Usciana e Collettore. La notizia del ricorso al tar è stata anticipata dal nostro giornale nell’edizione di martedì. Ora parlano i sindaci Gabriele Toti e Giulia Deidda.

"Il sito di smaltimento rifiuti, di proprietà dei Comuni di Castelfranco e Santa Croce – dicono i sindaci – è stato aperto nell’ottobre 1984 e chiuso a maggio 1988. Stiamo parlando di una questione che va avanti da oltre 35 anni, anni in cui i nostri Comuni hanno ottemperato alle attività di gestione, controllo e monitoraggio della discarica esaurita. La manutenzione ordinaria del sito era stata affidata al Consorzio Aquarno tramite un accordo formalizzato nel 2014. Manca, da parte della Regione, un’adeguata attività istruttoria in merito all’individuazione del responsabile dell’inquinamento. Chiediamo quindi all’ente regionale che si adoperi per individuare le responsabilità". "E’ inoltre a fronte di difficoltà economiche nel sostenere un eventuale progetto di bonifica, che chiediamo alla Regione di prendersi carico della questione – concludono Gabriele Toti e Giulia Deidda – Quello che auspichiamo è di poter giungere ad un accordo e da quanto abbiamo potuto evincere, anche da parte della Regione ci sono i presupposti per andare in questa direzione".

I due Comuni parlano di "elementi di potenziale pericolosità considerato il trascorso della discarica, la presenza di contaminazioni del terreno e delle falde acquifere deriva dalle sostanze utilizzate e presenti nei fanghi conciari depositati nel tratto tombato prima dell’entrata in funzione della discarica Cerri".

Gabriele Nuti