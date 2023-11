Discarica La caccia al tesoro è un successo

PECCIOLI

Sono arrivati addirittura dal Lazio e dalla Liguria, oltre che da quasi tutte le province della Toscana. Più quaranta gruppi, 150 persone tra adulti e bambini, ben 17 missioni alla ricerca del forziere all’impianto di smaltimento e trattamento rifiuti di Legoli. Un forma di successo iniziato con l’escape city di Peccioli, una caccia al tesoro diffusa per il centro del paese, organizzata dall’associazione DiverCity. E che verrà nuovamente replicata anche in quel di Legoli. Questi i numeri della prima "Escape Giants – Caccia al tesoro al Triangolo Verde" che il 19 novembre scorso ha visto Belvedere Spa in prima linea per offrire un’esperienza nuova e coinvolgente a tutti i visitatori. Un successo che permetterà di replicare, in concomitanza con le visite aperte ogni terza domenica del mese, questa esperienza.

Il prossimo appuntamento, dunque, è fissato per il 17 dicembre con prenotazioni già aperte sul sito www.belvedere.peccioli.net, telefonando allo 0587672073 o mandando un’email a [email protected] . I tantissimi bambini di questa prima caccia al tesoro, insieme alle proprie famiglie, hanno trovato il tesoro dei giganti con l’aiuto di Pecciolo e Florinda. E le tracce, gli indizi e i giochi pensati per questa Escape Giants hanno permesso a tutti di esplorare il Triangolo Verde e imparare di più sul funzionamento dell’impianto di smaltimento e trattamento rifiuti di Legoli, apprezzando anche tutte le opere d’arte contemporanea. Un’iniziativa, che, come detto ha richiamato all’impianto gruppi arrivati addirittura da Roma e da La Spezia.