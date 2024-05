"Discarica dimenticata da tutti"

La bonifica della ex discarica di Santo Pietro Belvedere irrompe nella campagna elettorale, già molto accesa, di Capannoli. A tornare sull’argomento è la Lega (che in vista delle prossime elezioni amministrative appoggia la candidata civica Silvia Rocchi). "Nel 2020 – racconta il consigliere Antonio Nanna – avevo sollevato il problema della discarica "orfana" (località Quercesecca), mai bonificata, contrariamente a quanto era stato pianificato nel lontano 1990, attraverso un dettagliato progetto di bonifica ambientale, redatto dallo Studio Geologico Geoprogetti. Discarica tutt’ora inserita nell’elenco dei "Siti con necessità di ripristino ambientale" del "Piano regionale di bonifica aree inquinate" con codice PI-CP-002. Presso questo sito, sepolte dalla vegetazione che nel corso dei 34 anni trascorsi l’ha fatta scomparire dalla vista, sono presenti 7.800 tonnellate di rifiuti solidi urbani, su un area di 5.300 metri quadrati. Dal 1990 al 2020 nessuno si è più occupato di questa discarica dismessa". Un tema tornato nel dibattito pubblico a più riprese, con accessi agli atti e interrogazioni. "Cecchini lo scorso 22 aprile – continua Nanna – ha trattato l’ultima interrogazione in cui richiedevo di conoscere gli esiti delle indagini svolte e il parere ARPAT, senza la mia presenza. Ebbene la sindaca ha letto in consiglio le conclusioni della relazione tecnica redatta dalla geologa Francesca Franchi dello studio associato Geoprogetti. Le conclusioni messe a verbale nel consiglio del 22/4 non sono le medesime di Arpat".

A una settimana dalle elezioni che decreteranno chi sarà la nuova sindaca di Capannoli, il tema discarica torna a far parlare. "La sindaca – conclude – ha lasciato intendere che con un’operazione di "copertura" con terreni argillosi impermeabili, la questione sarebbe stata definitivamente risolta, mentre Arpat, che ha riscontrato il superamento dei limiti di alcuni metalli pesanti, ha dato un parere con "prescrizioni" che prevedono rilevamenti per i prossimi due anni alla presenza di suoi tecnici. In questi 34 anni cosa è penetrato nelle falde acquifere nel sottosuolo di Santo Pietro Belvedere?".