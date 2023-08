Discarica di Peccioli: presentato il nuovo progetto di ampliamento

Presentato il nuovo progetto di ampliamento della discarica di Legoli. Dopo la bocciatura di inizio anno la Belvedere Spa ha portato in Regione una nuova proposta che tiene conto di quanto è emerso dalla conferenza dei servizi sul precedente progetto, lo scorso 6 febbraio. Il nuovo progetto, come il precedente, prevede: "una razionalizzazione dei sistemi di gestione del percolato e del biogas e una complessiva riorganizzazione funzionale e una nuova collocazione degli impianti di servizio, procedendo al contempo ad una diversa conformazione morfologica dell’area di messa in posto dei rifiuti, mediante la realizzazione delle seguenti opere: argine di sbarramento del percolato, sistema di raccolta e sollevamento del percolato, impianti di gestione del biogas e del percolato, demolizione vecchi impianti e servizi, realizzazione di viabilità di accesso e nuova area accettazioneufficispogliatoi, impianto antincendio ed elettrico, realizzazione di ingressi controllati, regimazione acque pluviali e opere per la mitigazione dell’impatto ambientale". La novità rispetto al passato sta nello spazio, il volume dei rifiuti, e nel tempo, gli anni di vita dell’impianto.

"Le opere da realizzare – si legge nella scheda del procedimento – consentiranno di ottenere un ulteriore volume utile per lo smaltimento pari a circa 4.330.000 metri cubi in grado di garantire una capacità di smaltimento dell’impianto pari a circa 18 anni. I terreni scavati saranno integralmente riutilizzati in sito per realizzare gli argini di protezione e le coperture finali della discarica". Il vecchio progetto prevedeva invece il conferimento di ulteriori 5.275.000 metri cubi di rifiuti per un prolungamento della vita della discarica di 22 anni. Anche il nuovo progetto ricade nel territorio di Peccioli e interessa a livello di impatti Palaia e Montaione, due enti che già in passato hanno presentato osservazioni contrarie all’ampliamento.

