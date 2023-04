Discarica, c’è l’accordo Soldi per opere e servizi "Un impegno condiviso per vigilare la Grillaia"

di Carlo Baroni

Un protocollo di trasparenza. E’ stato firmato tra Comune e Nuova Servizi Ambiente, la società (Ad Mario Giusti) proprietaria della discarica La Grillaia autorizzata al conferimento di rifiuti contenenti amianto. Primo obiettivo? Il rafforzamento dei controlli sulla gestione ambientale del sito "garantendo un’ulteriore sicurezza per la tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico della Toscana, andando oltre a quanto già previsto dall’autorizzazione integrata ambientale vigente", spiega una nota del Comune.

L’accordo prevede la calendarizzazione di un piano di sopralluoghi da parte dell’amministrazione comunale in discarica, ma anche il progetto "Porte Aperte", che prevede l’organizzazione, all’interno della Grillaia di visite guidate dedicate al pubblico e presiedute da esperti ambientali per rispondere alle domande dei cittadini. Attraverso la convenzione per la realizzazione di progetti sociali è stato invece formalizzato l’impegno di Nsa a riconoscere un contributo volontario di 4 euro ai tonnellata di rifiuto conferita in discarica. Il sindaco Tarrini e l’azienda hanno inoltre concordato che Nsa, per sostenere progetti a rilevanza sociale nel biennio 2023-2024, integrerà il contributo fino 450mila euro che, a fronte dei conferimenti previsti negli anni in oggetto, non supererebbe i 200mila euro. Soldi destinati a diversi ambiti: dalla realizzazione di opere pubbliche all’erogazione di servizi in favore della collettività. "Abbiamo richiesto e ottenuto la disponibilità della Nsa a delineare il percorso che ci consenta di presidiare l’operatività del sito e rispondere con contezza alle richieste del territorio in materia di trasparenza e tutela dell’ambiente e della salute – dice il sindaco –. In aggiunta, abbiamo conseguito un accordo per il sostegno di progetti sociali d’interesse della comunità, a beneficio dei cittadini e condiviso il percorso che ci conduca alla definitiva messa in sicurezza".

"Abbiamo accolto positivamente la richiesta del Comune di aprire un tavolo di confronto che possa avere un impatto positivo per la comunità locale e fornire ulteriori garanzie", sottolinea Marco Vergero, portavoce di Nsa e presidente del Gruppo Vergero che ne detiene la maggioranza delle quote dal 2021.