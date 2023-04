Disabile multata sul bus "Aspettiamo le scuse"

"Ho letto tutto, anche delle misure che Autolinee Toscane annuncia affinché quello che è successo non accada più, ma scuse ufficiali non ne ho ricevute", dice la madre della ragazzina 16enne, titolare di certificazione secondo legge 104 (non udente e per questo supportata da un apparecchio), sanzionata sul pullman che la stava portando a scuola perché non è riuscita ad esibire l’abbonamento. "Non ho ricevuto alcuna telefonata, la sto ancora aspettando", chiosa la donna. La ragazzina, lo ricordiamo, ha l’abbonamento annuale per recarsi a scuola, mezzo che può prendere senza accompagnatore, dopo essere stata adeguatamente seguita e formata per essere in grado di fare il viaggio in autonomia. Una scelta fatta soprattutto per lei, per la sua crescita e la sua autostima. Martedì mattina, sulla tratta che dal luogo di residenza arriva a Pontedera è stata controllata e, purtroppo, non si è ricordata di avere la propria tessera sanitaria sul telefono per far fronte ad eventuali controlli. Il controllo c’è stato. Ed è stata sanzionata. Da qui la protesta della madre che si è detta sconcertata ed indignata, perché il verificatore "purtroppo non doveva fare grande fatica – dice – a capire le difficoltà della giovane". Autolinee Toscane venuta a conoscenza del fatto, si è attivata subito: ha verificato che la 16enne era titolare dell’abbonamento ed ha provveduto ad annullare la sanzione. Ed ha annunciato una campagna di sensibilizzazione sia sul verificatore e su tutti i colleghi, per metterli in condizioni di capire più speditamente situazioni di difficoltà degli utenti come, appunto, quella della giovane interessata all’episodio. Autolinee, attraverso La Nazione, ha sottolineato anche che la società e lo stesso verificatore, si scusano con la 16enne e con la famiglia per l’accaduto. "Noi comunque aspettiamo le scuse formali", conclude la madre.

Carlo Baroni