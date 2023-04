Diploma ad honorem Il conservatorio Mascagni omaggia il maestro Lanini

di Giuseppe Pino

Diploma accademico ad honorem in batteria jazz per Andrea Lanini. Il musicista pontederese, scomparso poco più un mese fa a soli 50 anni in un tragico incidente, riceverà attraverso i suoi familiari, la fidanzata Vanessa e il fratello Alessandro, il prezioso riconoscimento. Un riconoscimento quello che il Conservatorio Mascagni di Livorno ha deciso di tributare alla memoria di Andrea Lanini che sancisce la forza, la determinazione e la volontà oltreché la bravura che il giovane musicista si imponeva in ogni sua attività.

Al momento della scomparsa Andrea Lanini era ormai ad un passo dal raggiungere il diploma di secondo livello in batteria jazz, corso tenuto dal professore Francesco Petreni, un solo esame lo separava dall’obiettivo finale. Un obiettivo che si sarebbe aggiunto agli altri già superati in precedenza, la laurea triennale in Cinema Musica e Teatro all’università di Pisa, la laurea magistrale in Teorie della comunicazione all’Università di Firenze e il diploma in chitarra al conservatorio Nicolini di Piacenza.

E’ la prima volta nella sua storia che il conservatorio livornese decide di consegnare un diploma ad honorem, una vera rarità nell’intero panorama italiano, e lo farà in una cerimonia che sarà celebrata il prossimo giovedì 27 aprile alle 20.45 all’interno dell’auditorium Cesare Chiti del Conservatorio. Cerimonia alla quale prenderanno parte la commissione speciale formata dal direttore Federico Rovini e dai docenti Francesco Petreni, Andrea Pellegrini e Piero Bittolo. Saranno inoltre presenti il professor Emanuele Rossi presidente del Conservatorio, e i rappresentanti di tutte le istituzioni culturali e musicali con le quali in qualche modo Andrea Lanini aveva collaborato, l’Accademia Musicale di Pontedera, la scuola di musica Nuovi Suoni di Livorno, l’associazione Toscana Musica di Ponte a Egola, la Music Academy e la scuola di musica Buonamici di Pisa, l’associazione VariEtà del Gabbro e il comitato Unesco Jazz Day di Livorno.

"Andrea Lanini era molto stimato dai colleghi – ha detto Andrea Pellegrini – per le sue capacità musicali e professionali. Era molto amato dai suoi allievi per i quali Andrea Lanini stravedeva e per i quali non faceva mai mancare il suo sostegno, il suo aiuto e i suoi consigli".