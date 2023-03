Dipendenze pericolose "I genitori vigilino"

PONTEDERA

Le dipendenze e i comportamenti disfunzionali sono un fenomeno preoccupante e sempre più di frequente riguardano ragazzi sempre più piccoli, all’esordio delle scuole medie. SI tratta di dipendenze da cibo, shopping compulsivo, internet, alcol, droghe, fumo". Lo conferma la dottoressa Simona Cotroneo, psicologa.

Quando si verificano queste situazioni bisogna vedere innanzitutto se si tratta di "dipendenze e comportamenti compulsivi dovuti ad ansia e importanza delle prestazioni" oppure "a emulazione dei più grandi o degli adulti". "Il fumo assume un ruolo di facilitatore nell’insertimento del gruppo dei pari – spiega ancora la dottoressa Cotroneo – Molti ragazzini lo utilizzano per questo. Dal comportamento trasgressivo a passare alla dipendenza è facile e bisogna capire questi passaggi. Poi ci sono le notizie che oggi arrivano arrivano molto più facilmente e diventano virali e arrivano da ovunque. A volte dai social o anche da serie televisive che i ragazzini guardano e per loro alcuni comportamenti assumo un’importanza quasi mitologica e da emulare. Gli adulti non devono avere atteggiamenti troppo giudicanti e repressivi, ma suggerire modalità più sane per potersi far accettare dagli altri perché non sempre bisogna essere euforici e disinibiti".

"La responsabilità della società è forte – conclude Simona Cotroneo – La prevenzione è fondamentale nelle scuole e bisogna iniziare prima. Così bisogna iniziare prima anche con i percorsi terapeutici che, però, non sono ben definiti nei vari protocolli e nelle linee guida. Diciamo che i ragazzini hanno anticipato nelle loro abitudini la capacità della società e degli esperti di intervenire. O comunque di stabilire come farlo". Bisogna recuperare perché i problemi che prima riguardavano l’adolescenza ora emergono nella preadolescenza. E anche prima.

g.n.