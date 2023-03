Diffamazione a Tarrini Assoluzione per Vaira

In tre erano finiti a processo in tribunale a Pisa con l’accusa di diffamazione aggravata in concorso per i commenti i nei confronti del sindaco Giacomo Tarrini, scritti sui social network in merito alla vicenda della riapertura della discarica a Chianni che tante polemiche ha destato, e sta destando, in tutta la Valdera.

Frasi quelle apparse on line – risalgono all’aprile 2021 – che per il loro contenuto avevano spinto il sindaco Tarrini a presentare querela contro i soggetti a vario titolo da ritenersi coinvolti nel fatto. Una delle persone finite nell’aula penale, Pasquale Vaira – molto conosciuto non solo a Chianni, ma in tutta la zona – , difeso dall’avvocato Giovanni Izzi, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato (un processo rapido, allo stato degli atti) all’esito del quale il giudice del tribunale di Pisa, Dini, ieri, l’ha mandato assolto perchè il fatto non costituisce reato. "La sentenza rende giustizia al mio assistito – spiega l’avvocato Giovanni Izzi – , cui era stato contestato di aver “messo a disposizione il proprio profilo Facebook” (così recitava il capo di imputazione), dove altri avrebbero pubblicato i post ritenuti diffamatori".

"In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, posso però tranquillamente affermare che Vaira non aveva messo a disposizione alcunché, se con ciò si intende – come si dovrebbe - una preordinata approvazione del contenuto diffamatorio e un consapevole contributo alla sua pubblicazione – aggiunge l’avvocato Izzi – : egli, semplicemente, era l’ignaro titolare del profilo Facebook, su cui terzi avevano pubblicato, in totale autonomia (e senza alcuna condivisione, da parte del Vaira), il proprio commento".

Carlo Baroni