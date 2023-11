"Dieci milioni di investimenti per infrastrutture culturali". Il bilancio di 4 anni del Comune

VOLTERRA

Una città che ha saputo mettere assieme le istituzioni pubbliche e private per il bene comune: ministero della cultura, ministero della giustizia, soprintendenza, Regione, Comune di Volterra, Fondazione Crv, Cassa di Risparmio di Volterra Spa, Fondazione Friends of Florence, Borgo Pignano. Il risultato è aver attratto, in quattro anni, oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture culturali, impiegando inoltre 3 milioni e mezzo di euro giunti sul territorio nel quinquennio 2014-2019. Cifre da capogiro che vedono o hanno visto il patrimonio culturale e le sue infrastrutture rigenerarsi: "In questi anni abbiamo fatto tanto per le infrastrutture culturali della città di Volterra: spendere bene le risorse che si hanno e saperne attrarre di nuove è fondamentale. Tanti investimenti, dunque, e altrettante rigenerazioni – sottolinea l’assessore alle culture Dario Danti – saper fare sistema e essere catalizzatori di cifre così robuste è un risultato immenso".

I progetti: il nuovo museo Guarnacci, la riqualificazione dei musei che hanno conseguito la qualifica di rilevanza regionale, l’efficientamento energetico della biblioteca comunale, la riqualificazione della cinta muraria, i nuovi percorsi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche al teatro romano e all’acropoli etrusca, la verifica statica, il restauro, la manutenzione e la valorizzazione delle opere di Mauro Staccioli distribuite nel territorio volterrano. E poi i due grandi progetti pronti al decollo: l’avvio dell’imponente cantiere, a inizio anno, all’anfiteateatro romano dopo la maxi gara d’appalto che consentirà scavi archeologici e reastauro del monumento per due anni filati,e il teatro stabile (o sala polivalente) in carcere, le cui sorti sono nelle mani dell’archistar Mario Cucinella per risorse pari a 1,3 milioni, con la cifra che era già stata stanziata nella quasi totalità, anni orsono, dal Dap. E giovedì 16 novembre si apre un altro orizzonte: l’inaugurazione del restauro della Deposizione di Rosso Fiorentino.

I.P.