Dieci donne a cui dedicare le ciclabili. Grandi storie di vita e di successo

Ci sono donne che per la qualità straordinaria del loro impegno e del loro talento hanno fatto davvero "la differenza". Lidia Beccaria Rolfi, Ipazia, Jane Jacobs, Anbara Salam Khalidi, Camilla Ravera, Tosca Bimbi, Maria Montessori, Joyce Lussu, Athe Gracci e Cornelia Fabbri. Intellettuali, artiste, scrittrici e poete; o donne ribelli, abili politiche, professioniste e imprenditrici: grandi donne che hanno dato un contributo importante per cambiare il mondo. Pontedera prende un’iniziativa carica di significati con una dedica speciale che è una sorta di viaggio nell’altra metà del presente e del passato, dedicando a queste dieci donne, altrettante ciclopiste sul territorio comunale.

La commissione toponomastica – spiega una nota del Comune – ha selezionato i nomi sulla base delle proposte arrivate dagli studenti di tre istituti superiori della città: Iti Marconi, Ipsia Pacinotti e Liceo XXV Aprile, che avevano aderito al progetto lanciato lo scorso anno scolastico dal Comune, in collaborazione con l’Associazione Toponomastica Femminile, per intitolare spazi pubblici a figure di donne che si sono distinte per il proprio impegno in vari ambiti, sulla base dell’Aderenza al criterio della cura.

E’ così emerso un quadro di nominativi, locale, nazionale e internazionale, che rappresenta gli ambiti nella cura dell’ambiente, della salute, dei beni comuni, dei diritti, delle relazioni e dell’educazione. Nomi carichi di significato. Come quello –tanto per sottolineare il senso di questa iniziativa e il suo valore – di Anbara Salam Khalidi, una delle prime femministe arabe; o quello di Joyce Lussu una partigiana, medaglia d’argento al valor militare, capitano nelle brigate Giustizia e Libertà.

O come quello di Athe Gracci, nata a Livorno, un infanzia in Sicilia, che ha vissuto poi gran parte della sua vita a Pontedera. La Gracci è stata scrittrice e insegnante. Dopo aver svolto la carriera di insegnante in Francia e in Italia, nel 1992 iniziò a scrivere e a dedicarsi al volontariato, partecipando a numerosi concorsi letterari e vincendo il "Gronchi", "Melbourne" e il "Pepa" per la narrativa e il "La Rocca" per la poesia. Per la sua attività di volontariato nel carcere Don Bosco di Pisa nel 2007 il Presidente della Repubblica le inviò una lettera di riconoscimento e il comune di Pontedera decise di onorarla del titolo di "cittadina esemplare".

La giunta comunale, nei giorni scorsi, ha approvato la delibera per le intitolazioni e nelle prossime settimane saranno apposte le targhe con i nominativi, la professione e le date di nascita e di morte. E’ il riconoscimento a donne che hanno lasciato il segno, storie d’ingegno di coraggio, protagoniste di storie che sono anche lo specchio e la speranza del futuro.

