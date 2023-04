Diario di una notte assurda nel cuore di Manhattan

Questa sera alle 21.30, all’Orcio d’oro di San Miniato andrà in scena Victor Bibulus di Patrick McGrath, con lettura scenica di Andrea Mancini, un omaggio alla mostra di Mauro Petralli. Victor Bibulus è un racconto, pubblicato in Acqua e sangue, di Patrick McGrath, autore tra l’altro delle sceneggiature di alcuni film di David Cronenberg, che parla della vicenda di un pittore che si muove nella notte intorno ai vecchi macelli di Manhattan, in un luogo sordido e poco immaginabile, bagnato dall’Hudson.

L’uomo vi incontra le cose più turpi, e a un certo punto si spoglia e si getta nel fiume, senza nessuna motivazione. Poi torna a casa e inizia a dipingere un quadro bello e notturno, che racconta la vicenda che ha appena vissuto. Il libro presenta una serie di racconti che rinnovano il genere horror, una discesa contemporanea nella narrativa gotica. Sono tutti racconti, abbastanza inquietanti, eccetto questo, che si intitola appunto Victor Bibulus, una locuzione latina ispirata ad un bevitore vittorioso, cioè ad un ubriacone, il protagonista, che nonostante fallimenti di ogni tipo, riesce a realizzare opere importanti, che segnano la storia dell’arte.