"Diario di un impermiabile", Migone al teatro Verdi

Teatro comico per il cartellone della rassegna Teatro Liquido, a cura di Guascone Teatro. Domenica 26 marzo alle 21 al teatro Verdi di Casciana Terme, Paolo Migone presenta "Diario di un impermeabile", con Paolo Migone. Biglietto intero 11 euro, ridotto 9 euro. Informazioni e prenotazioni: 328-0625881 e 320-3667354. Questo è il diario non di uno, ma di due impermeabili, e per essere precisi bisognerebbe dire che il diario è più che altro del nonno di Paolo Migone che li ha abitati per tanti anni, fino a che ha deciso che era tempo che cambiassero inquilino. Il nuovo inquilino è Migone, "un gran disordinato, smemorato e confusionario come il nonno". Proprio per questo, il nonno, per non perdere traccia della sua intensa vita, aveva deciso che loro (gli impermeabili) avrebbero dovuto custodire la sua memoria nei loro mille nascondigli: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti fatti aggiungere dalla nonna di Paolo. Magicamente le vite del nonno e del nipote si mescolano e la voce di Migone darà vita a ricordi che sono di entrambi perché le tasche hanno silenziosamente messo in comunicazione due generazioni. Il programma prosegue sabato 1 aprile alle 21 con la compagnia Opus Ballet in scena con "Le Quattro Stagioni", musiche di Antonio Vivaldi, coreografia di Aurelie Mounier. Domenica 2 aprile alle 17 ecco Il Mutamento in "Alla ricerca di Kaidara", con Amandine Delclos.

Sabato 15 aprile alle 21 teatro comico con La brigata dei dottori in "C’era una volta il 13". Sabato 29 aprile alle 21 Guascone Teatro presenta "Incontri possibili (atto III) - Una chiaccherata spettacolo su un tagliere di aneddoti, vino rosso e rivoluzione, con Paolo Hendel e Andrea Kaemmerle. Le riduzioni dei biglietti sono per under 25 e over 65, ridotto operatori, ridotto residenti nel Comune di Casciana Terme Lari. È possibile prenotare telefonicamente ma anche per sms, per Whatsapp o tramite e-mail indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento. Questa prenotazione dovrà essere mostrata alla biglietteria.