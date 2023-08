"Diamo tempo alla famiglia Cerretini" Ecco l’appello dei Cinque Stelle

Si allarga ogni giorno di più il fronte di sostagno alla famiglia Cerretini la cui villetta rischia di essere demolitanei prossimi giorni. Segnatamenbte entro il prossimo 3 settembre. Anche il Movimento 5 Stelle di Ponsacco, con una nota esprime preoccupazione per la vicenda riguardante il possibile abbattimento della casa della famiglia Cerretini, situata nel territorio comunale di Ponsacco. "Crediamo – si legge in ubna nota – che tutti gli enti e gli organi preposti debbano riflettere meglio e arrivare a un ripensamento su questa decisione". "Per tale motivo, appoggiamo la battaglia che la famiglia Cerretini sta portando avanti in questi giorni – conclude il partito pentastellato – e l’iniziativa che invita i cittadini a inviare una lettera alla Prefettura di Pisa e alla Presidenza della Repubblica direttamente a Mattarella per evitare l’abbattimento dell’immobile". Infine: "Nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato, chiediamo tempo in attesa dei verdetti dei ricorsi intrapresi dagli stessi Cerretini". Infatti risultano ad oggi ancora giudizi pendenti e se si giungesse alla demolizione prevista per il 3 settembre prossimo, senza attendere la conclusione, i Cerretini rischiano di avere ragione quando la loro casa sarà già un cumulo di macerie. La demolizione è stata decisa, appunto, dal Consiglio di Stato motivando: "Il Comune non può fare altro che eseguire quanto ordinato dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza della sentenza di merito, adottando l’ingiunzione di demolizione, che trova la propria ragion d’essere nel definitivo accertamento giudiziale della preesistenza dell’area boschiva vincolata, nel definitivo annullamento del titolo edilizio legittimante e, per conseguenza, nella insuperabile natura abusiva dell’edificio realizzato".

Tutta questa vicenda – lo ricordiamo – è iniziata nel 2015 quando i Comuni di Pontedera e Ponsacco, in cui ricade il terreno concessero i permessi a costruire. Il cantiere iniziò nel 2016 e nel 2018 è stata terminata: poi l’immobile è rimasto incagliato in un duello di carte bollate. Da settimane i Cerretini chiedono solo tempo. E con loro tanti cittadini che hanno manifestato insieme alla famiglia contro questa situazione.