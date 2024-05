Dialisi, si spostano gli ambulatori. Tubo rotto ha allagato i locali

Un allagamento costringe l’Asl a riorganizzare alcuni servizi. Succede a San Miniato dove a causa di un imprevisto legato ai lavori per la realizzazione della nuova Casa di Comunità nel presidio ospedaliero Degli Infermi di San Miniato, dalla prossima settimana – spiega una nota – sarà necessario cambiare la sede degli ambulatori di nefrologia, nello specifico quelli della dialisi peritoneale finora collocati al primo piano del padiglione Montegrappa. Da qui gli ambulatori saranno collocati al primo piano del padiglione XX Settembre. Il personale medico e infermieristico della dialisi peritoneale si sta impegnando a informare tempestivamente i pazienti del trasferimento. Per i training alla metodica di dialisi peritoneale che sono in corso si proseguirà il programma al domicilio dei pazienti. In attesa del trasferimento, alcune attività vengono svolte – fa sapere l’Asl – negli attuali ambulatori delle cure intermedie al piano terreno del Padiglione Montegrappa.

A richiedere il trasferimento, è stato l’improvviso allagamento che si è verificato a inizio settimana all’interno degli ambulatori a causa della rottura di un tubo durante le opere di ristrutturazione del tetto. Proprio per il fatto che la ristrutturazione riguardava la copertura del Padiglione, era stato deciso di non procedere allo spostamento dei Servizi. A questo punto, in considerazione di quanto accaduto, è stato deciso che gli ambulatori non torneranno nella sede originaria del padiglione Montegrappa, fino alla conclusione dei lavori del tetto. Pertanto si prevede che la nuova sistemazione degli ambulatori di nefrologia rimanga tale fino al prossimo settembre.

C.B.