Dialisi, odissea per il maxi reparto Il nodo del caro prezzi rischia di far slittare ancora il cantiere

La questione, seppur venuta a galla a partire soprattutto dalla scorsa estate, assume cornici già annose: i rincari dei prezzi dei materiali stanno mettendo in ginocchio le aziende che si sono accaparrate gli appalti ed ecco che per la nuova dialisi dell’ospedale Lotti si spalanca l’ennesimo percorso a ostacoli, nonostante il fronte sui cantieri edili possa definirsi pronto, in maniera certa, entro il prossimo giugno. Ebbene: se da un lato i lavori avanzano, dall’altra parte si concretizza il nodo del caro prezzi per l’intera parte che riguarda l’impiantistica. Ragion per cui Estar dovrà rivedere il prezzario per le ditte in appalto. Gli esempi sono lampanti, perché è una lotta alla sopravvivenza nelle galassie dei rincari dei materiali, fatto che rallenta o blocca del tutto i cantieri di edilizia pubblica.

E’ questo il punto cruciale che sta nuovamente dilatando le tempistiche del cantiere più difficile nella storia recente dell’ospedale di Pontedera: la parte esterna del padiglione della nuova dialisi marcia a passi spediti, e lo si vede a occhio nudo. Idem la sezione che riguarda gli arredi interni e la logistica degli spazi e delle sale che accoglieranno i pazienti dializzati dopo anni a fare terapia nei container. Ma la parte impiantistica del maxi reparto che dovrà ospitare una trentina di pazienti si ferma nelle secche di una crisi che morde e manda all’aria i crono programmi. La patata bollente è nelle mani dell’Estar, che dovrà risolvere la questione dei prezzi con la ditta che si è aggiudicata i lavori per la parte degli impianti. La storia della dialisi di Pontedera è una spina nel fianco da più di un lustro. Un calvario partito nel giugno 2015, quando il reparto fu chiuso per ristrutturazione e i pazienti spostati in un container mobile, piazzato nel cortile del nosocomio. Una soluzione che da temporanea (doveva durare soltanto sei mesi, ndr) è diventata praticamente definitiva, rinnovata a ogni scadenza.

La struttura modulare che doveva rimanere a Pontedera soltanto per 180 giorni non è mai stata smontata e giorno dopo giorno ha proseguito a ospitare chi si sottopone alle cure di emodialisi. Lo scorso ottobre la Asl aveva rimarcato i problemi sul rallentamento dei lavori dovuti prima alla pandemia, poi al disequilibrio che si è venuto a creare nei contratti stipulati su progetti redatti prima dell’emergenza pandemica.

Ilenia Pistolesi