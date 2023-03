"Dialisi, in arrivo tagli che faranno male all’ospedale"

Si prospetta un ridimensionamento per il reparto dialisi, con tagli negli orari e servizi dirottati al Lotti di Pontedera: è l’allarme che lancia l’associazione Sos Volterra. "Piovono tagli che fanno male, alla dialisi del Santa Maria Maddalena. Il martedì, giovedì e sabato, di pomeriggio la dialisi resterà chiusa, mentre la reperibilità notturna sarà attiva da ora in poi solo da lunedì a venerdì. Inoltre sabato notte, e la domenica, sia di giorno che di notte, il servizio sarà dirottato all’ospedale di Pontedera. Ci dispiace ancora una volta dire che lo smembramento dell’area medica, salutato da molti come soluzione logistica ottimale, stia portando i suoi frutti avvelenati -sottolinea l’associazione guidata da Alberto Chiodi - Come avevamo detto, dopo lo smantellamento della subintensiva cardiologica adiacente e lo spostamento con la riduzione degli spazi operativi all’area medica, la dialisi sarebbe rimasta un’isola". Sos lancia un appello: "A Pomarance, dove saremo queta sera alle 21.15 nella sala della ex pretura per un’assemblea pubblica, vi chiediamo di essere numerosi perché, nonostante il tema della serata sia quello dei tagli ai servizi pediatrici, porteremo anche la questione della dialisi come nuova battaglia da intraprendere. Mentre sono ancora festanti i protagonisti delle primarie Pd, che si sciacquano la bocca con la sanità pubblica, assistiamo, in questa Regione, governata dallo stesso partito, al risultato di buttare sui pazienti il peso di tagli indiscriminati ai danni del nostro territorio".

L’attacco vira verso il sindaco di Volterra Giacomo Santi: "Ci chiediamo infine se il sindaco viva sulla luna, e quando scenderà. Come associazione abbiamo chiesto di nuovo una convocazione urgente della consulta Sanità, affiancandoci alle richieste della coordinatrice del gruppo di lavoro sull’ospedale. Anni fa, lo ricordiamo, volevano lasciare la dialisi solo tre giorni a settimana. Ci fu una grande battaglia e fu vinta. Adesso invece pongono le basi e le condizioni per arrivare lì ed oltre – conclude Sos Volterra.

