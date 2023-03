Detenuti & studenti In campo per solidarietà Una partita benefica per i terremotati

Gli studenti scendono in campo per aiutare le popolazioni terremotate della Turchia e della Siria. Sono i ragazzi dell’Itc Cattanoe di San Miniato – una scuola sempre in prima linea anche nelle inziative benefiche – che saranno i protagonisti di una partita di calcio solidale con raccolta fondi annessa, nel campo della Casa Circodariale "Le Sughere" di Livorno. Potranno assistere alla partita, e accedere quindi al campo sportivo chiuque lo voglia o sia interessato, fino a un massimo di 60 spettatori che ne facciano pronta richiesta. La formazione della scuola si batterà con quella dei detenuti della sezione di media sicurezza. La presentazione dell’iniziativa si è tenuta a Livorno.

L’assessore alle relazioni internazionali e al Porto Barbara Bonciani ha detto: "Si tratta di iniziative importanti di solidarietà internazionale – ha evidenziato l’assessora Barbara Bonciani - che possiamo svolgere grazie al sostegno e collaborazione delle associazioni che sono presenti nel nostro territorio, sempre molto attive e anche di supporto per l’amministrazione. Ci fa molto piacere poter promuovere queste iniziative. Il recente terremoto del 6 febbraio ha causato almeno 50 mila morti, migliaia di sfollati sia nella parte siriana che nella parte turca, è una emergenza umanitaria che necessita aiuti internazionali". Da qui la spinta solidale del territorio, sempre molto sensibile. Particolarmente rilevante il ruolo degli studenti adolescenti e dei detenuti, dai quali è venuto in maniera spontanea il desiderio di incontrarsi per aiutare in maniera concreta.

Ecco le principali informazioni per poter vedere la partita. Le prenotazioni per l’accesso in carcere vanno fatte attraverso la mail [email protected] Nella richiesta di prenotazione vanno indicate luogo e data di nascita e residenza per consentire gli accertamenti di Polizia. Termine ultimo per la prenotazione il 12 marzo. Tutti quelli che verranno autorizzati dovranno recarsi il 14 marzo alla Casa Circondariale mezz’ora prima muniti di documento di identità e senza cellulare.

C. B.