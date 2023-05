Detenuti-attori, invito alla Biennale Così Venezia chiama Punzo

È davvero una rara occasione vedere gli spettacoli di Armando Punzo e dei suoi straordinari attori-detenuti al di fuori del carcere della Fortezza, dove la compagnia è stata fondata nel 1988. Il regista, Leone d’oro alla carriera, inaugura il 51esimo Festival della Biennale del Teatro con Naturae., in scena il 15 e il 16 giugno a Venezia. Risultato di un processo di ricerca durato oltre otto anni e ancora in fieri, Naturae nasce da lontano, dalle riflessioni sul teatro shakespeariano iniziate nel 2015 e dal confronto con il surrealismo magico di Jorge Luis Borges. All’ouverture (2019) seguono i quattro quadri La vita mancata (2020), La valle dell’innocenza (2020), La valle dell’annientamento (2021), La valle della permanenza (2022).

Scrive Punzo: "Negli ultimi otto anni il lavoro della compagnia della fortezza è stato guidato dalla ricerca dell’ordine e della bellezza nella natura umana. Senza alcuna volontà iniziale sono emerse una narrazione e una visione dell’uomo che ci hanno fatto scegliere di riscrivere l’opera di Shakespeare per sconfessare una superstizione che vede l’uomo ripetersi all’infinito sempre uguale a sé stesso, senza alcuna possibilità di cambiamento. In questo lungo viaggio di auto-formazione, due figure, lui e il bambino, sono diventate protagoniste di una nuova visione che ha spazzato via i fondamenti intoccabili della filosofia esistenziale dell’occidente, per la quale a partire dal ‘900 sembrava non essere più possibile sognare un nuovo uomo e un nuovo mondo… L’incontro con l’opera di Borges ha poi suggerito un grado di intelligenza ed evoluzione umana superiore: la sua scrittura non indugiava sulla copia dell’esistente, ma richiedeva uno sforzo consapevole e un lavoro da compiere per affrancarsi da sé stessi e lanciarsi oltre lo steccato dei nostri limiti e della cultura attuale della paura e della morte… Ci siamo resi conto che l’evoluzione umana è in essere, sempre, ed è questa che bisogna alimentare. Non possiamo credere di essere arrivati alla fine della storia, è innaturale e non serve a migliorare la nostra esistenza, le relazioni tra gli uomini, una diversa idea di comunità fatta di persone sensibili e il futuro della nostra terra. L’homo sapiens è solo una fase, dobbiamo lavorare per guadagnarci l’homo felix, dobbiamo far crescere in noi la ricerca della libertà, dell’amore, della felicità. Dobbiamo ricominciare a sognare un nuovo uomo e imporlo alla realtà".

A Venezia, lo spettacolo Naturae sarà modellato sullo spazio storico delle Tese cinquecentesche all’Arsenale.

Ilenia Pistolesi