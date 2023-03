Derby Perignano-Cenaia E i sindaci fanno il tifo

C’è profumo di Storia al Matteoli di Perignano, dove oggi si affrontano Fratres Perignano e Cenaia, da una settimana appaiate in vetta nel campionato di Eccellenza e rimaste in sostanza le uniche a contendersi il posto che spedisce diretti in Serie D. Una categoria nella quale nessuno dei due club è mai arrivato. E vincere oggi, avendo poi solo altre cinque tappe davanti, potrebbe essere l’inizio della fuga giusta per arrivare al 16 aprile in solitudine. L’atmosfera è elettrica già da giorni, con i due paesi che "sentono" l’importanza di questo derby al quale sono annunciate almeno 500 persone (ma non ci sarà un servizio d’ordine supplementare). E’ un appuntamento al quale non mancherà il sindaco Mirko Terreni, che farà gli onori di casa: "Ci sarò sicuramente, insieme all’assessore allo sport Baroni. Devo dire che a Perignano c’è grande fermento, perché non capita tutti i giorni che la squadra di un paese piccolo come il nostro arrivi ad ambire alla Serie D. E considerando che questa squadra è partita dagli amatori, c’è anche un particolare attaccamento col territorio. Col Cenaia non c’è una rivalità particolare, ma la sfida è sentita perché comunque è contro un paese vicino. Io mi auguro che sia un pomeriggio dove trionfi lo sport… e possibilmente anche il Perignano".

Trattenuto a Milano da impegni lavorativi, il primo cittadino "ospite" Thomas D’Addona suona comunque la carica: "Non potrò essere presente fisicamente, ma ci sarò col cuore. Ci sarà invece la giunta in questo derby importante per entrambe, ma soprattutto per noi di Cenaia, che siamo un paesino piccolo. Essere primi in classifica è un risultato che ci rende orgogliosi e avvicina ancor più la squadra ad un paese che si sta risvegliando e che meriterebbe la vittoria e il salto di categoria. Mi auguro che tutto si svolga con animosità ma nel rispetto della sportività. Speriamo che vinca il migliore e che questo migliore sia il Cenaia".

Stefano Lemmi