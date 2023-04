Demolizione serbatoio Avviato il cantiere

Avviato il cantiere per la demolizione del serbatoio pensile di Acque in via San Sebastiano a Santa Maria a Monte. Oggi, domani e dopodomani, 21 aprile, dalle 8,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 18, il traffico sarà gestito con senso unico alterato. La seconda fase dei lavori, che comporterà modifiche alla circolazione stradale, è prevista per i giorni 8 e 9 maggio 2023 dalle 8,30 alle 18,30 con istituzione del divieto di transito mentre dal 10 maggio al 30 giugno, dalle 8,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 18, è previsto il senso unico alternato regolato.

Nei giorni scorsi il Comune ha inviato una comunicazione all’istituto comprensivo situato in via Querce in modo che tutti i genitori degli studenti fossero avvisati di queste modifiche per organizzare al meglio i viaggi di trasporto da e per la scuola dei figli.