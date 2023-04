Del Grande: "Il sostegno della comunità è tanto"

SANTA MARIA A MONTE

"La serata di presentazione della nostra lista civica Santa Maria a Monte Sempre ha riempito di entusiasmo e positività il teatro comunale. La partecipazione di un pubblico numeroso, anche in piedi e sulla gradinata, ha confermato il sostegno della comunità alla candidatura a sindaco di Manuela Del Grande e della sua squadra". Si legge in una nota della lista Santa Maria a Monte Sempre, civica con l’appoggio del centrodestra. Erano presenti, la coordinatrice provinciale di Forza Italia Raffaella Bonsangue, il vicepresidente provinciale di Fratelli d’Italia Gino Toncelli e la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elena Meini. Del Grande ha detto che, in caso di vittoria, terrà per sé le deleghe a scuola e sociale. Tra gli "obiettivi principali del suo programma, la valorizzazione dei centri storici, il potenziamento della videosorveglianza e la collaborazione con le associazioni, il ripristino dei gruppi di cammino nelle zone collinari e il potenziamento dei mercati settimanali e l’organizzazione di un grande mercato mensile a Ponticelli, su richiesta della popolazione". La candidata Del Grande ha evidenziato "l’importanza di essere coerenti con il proprio operato, non ha senso proclamarsi a disposizione del cittadino in campagna elettorale se, per dieci anni, non si è mai salutato nessuno". "Io, invece, ho sempre agito in prima linea e migliaia di cittadini possono testimoniare il mio impegno concreto – conclude Manuela Del Grande – Ho vissuto a stretto contatto con la gente, ascoltandola e cercando di risolverne i problemi".