Oggi alle 17, per la chiusura della personale di Binta Diaw "Del Cosmo e della terra" a Villa Pacchiani avrà luogo una visita guidata condotta dalla curatrice Ilaria Mariotti. Il progetto che ha portato Binta Diaw, artista italo-senegalese, una delle voci più potenti tra le giovani generazioni di artisti afrodiscendenti, a operare a Santa Croce sull’Arno ha come obiettivo la realizzazione i processi di dialogo e convivenza tra culture diverse coinvolgendo, in un processo partecipativo, la numerosa comunità senegalese che risiede nel Comune. Le sale ospitano opere realizzate dall’artista in tempi diversi. Un’occasione per percorrere tappe della ricerca dell’artista che si concentra sull’indagine dei fenomeni sociali.