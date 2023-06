Degustiamo Montopoli, quattro serate per scoprire le eccellenze locali

Presentata a Montopoli, in sala consiliare, la kermesse che terrà banco tutti i martedì di luglio. Il titolo non lascia spazio ai dubbi: "DegustiAmo Montopoli". Quattro serate, protagonista sarà il gusto in tutte le sue forme: il bello, per la socializzazione, per la cultura per il turismo e per le prelibatezze locali. Un’iniziativa ideata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Montopoli, con la collaborazione del Comune. Quattro serate dalle 19 in poi per trasformare il centro storico anche nella viabilità, grazie a un senso unico che permetterà di godere di più ampi spazi all’aperto. Locali e negozi resteranno, eccezionalmente, aperte proponendo menù dedicati al "Rosso Montopoli". Un colore che nella tradizione montopolese rende omaggio alla tipicità della gastronomia e dell’artigianato del "Castello Insigne"; peculiarità locali la lavorazione della terracotta e delle carni. Presenti il sindaco Giovanni Capecchi, Alessandro Simonelli e Luca Favilli di Confcommercio Pisa, l’assessore Valerio Martinelli e due rappresentanti del CCN Virginia Prisco e Laura Macchi. "Da anni mettiamo in campo iniziative per valorizzare il territorio avvalendoci di collaborazioni come quella odierna con Confcommercio Pisa e CCN Montopoli. Eventi che ci aiuteranno a far venire le persone trasformando poi le loro visite in pubblicità. Montopoli dovrà divenire la città del buon vivere, del buon umore e della bellezza", ha detto il sindaco. "DegustiAmo" Montopoli permetterà di assaggiare piatti tipici come il nodino del Podestà o il risotto piccante ai peperoni da consumare sul posto o passeggiando per il borgo tra artisti di strada e musica dal vivo. Ennesima valorizzazione delle eccellenze locali che anticipa la quarta edizione di "Rosso Montopoli, La bistecca sotto la Torre",domenica 16 e 30 Luglio". "Combinazioni importanti tra associazioni di categoria e amministrazioni comunali specie quelle a vocazione turistica – dichiara Simonelli-. Gli esercizi commerciali sono i lampioni aggiunti dei paesi che senza sarebbero morti". Attività e Ccn visti come cuore pulsante di ogni località e che a Montopoli trovano molte attenzioni: "Puntiamo a un coordinamento dei CCN del comune. Molte le iniziative per l’estate montopolese. Questa, su cui lavoravamo da tempo, diventerà punto fisso e un’occasione di turismo", conclude Martinelli.

Marcello Baggiani