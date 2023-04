"Degrado ovunque Non è più sostenibile"

"Non possiamo più supportare il degrado all’interno della zona industriale di Gello tra strade chiuse, asfalti distrutti e immondizia ovunque". Ieri mattina alcuni referenti del neonato comitato ’Megafono Aziende’, composto da una sessantina di imprese della zona industriale di Gello, hanno fatto sentire la propria voce nelle stanze di Palazzo Stefanelli, consegnando al sindaco Matteo Franconi una lettera firmata da 52 delegati delle rispettive aziende. "La situazione non è più sostenibile, vogliamo far sentire la nostra voce – dicono dal comitato – in particolare lamentiamo la chiusura di via dell’Industria e la mancata realizzazione della strada che dai magazzini Lidl dovrebbe arrivare sulla Strada di Patto. La chiusura e mancata realizzazione di queste due strade costringono i mezzi pesanti a transitare all’interno della zona industriale e quindi a rovinarle. Ci sono buche ovunque e le centinaia di lavoratori della zona industriale sono sempre alle prese con danni alle auto, invasioni di corsia per evitare le buche e così via. E poi si parla di scarsa illuminazione, piste ciclabili abbandonate, supporti per pannelli fotovoltaici mai installati e alberi piantati e poi seccati. La nostra vuole essere una collaborazione costruttiva con il Comune, per avere risposte alle nostre domande". Risposte che ieri ha provato a dare Franconi.

"Mi fa piacere che ci siano imprenditori attenti al bene della collettività – ha detto il primo cittadino – cercheremo di dare risposte in fretta. Per via dell’Industria ci auguriamo di iniziare i lavori entro fine anno. Mercoledì 10 maggio andrò direttamente in azienda per parlare con loro".

Luca Bongianni