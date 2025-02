Defibrillatori e territorio. Nuove inaugurazioni. I dispositivi e il corso

Solo una manciata di giorni fa, in via Marconi ad Acciaiolo, su un muro attiguo al bar "La nuova Bar..zelletta", fu istallato un moderno defibrillatore per i casi di emergenza. Il territorio continua a dotarsi di questi dispositivi che, in alcuni casi, fanno davvero la differenza e sono fondamentali per salvare le vite. Oltre a quelli di cui sono dotati per legge gli impianti sportivi e le strutture scolastiche, già da tempo a Luciana ne è stato installato uno.

Al defibrillatore di Acciaiolo, se ne aggiungeranno altri: fra pochi giorni quello di Valtriano, ubicato a fianco della Farmacia in piazza Primo Maggio. L’inaugurazione sarà sabato alle 14,30; poi alle 15,15 toccherà alla Polisportiva Cartacci, sempre a Valtriano. Poi alle 15,30 alla Croce Rossa ci sarà la dimostrazione sull’uso del defibrillatore con la proiezione, anche, di un tutorial esplicativo.

Il taglio del nastro dei defibrillatori e il corso dimostrativo avverranno alla presenza delle autorità comunali. Ci sarà anche il sindaco Alberto Lenzi che ringrazia "tutti i soci dell’associazione Agorà Fauglia a nome della cittadinanza".