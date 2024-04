Defibrillatore. Nuovo dae nella piazza

Sono tante le storie in giro per l’Italia che raccontano di persone comuni, anche giovani e studenti, che grazie ad un corso e ad un defibrillatore hanno salvato delle vite.

Oggi pomeriggio alle 15 in piazza Monti a Treggiaia verrà inaugurato il Dae (defibrillatore esterno automatico) che verrà posizionato proprio in piazza e che è stato acquistato grazie all’autotassazione del consiglio direttivo e con le donazioni dei soci dell’associazione Progetto Treggiaia 2.0. Quella di oggi pomeriggio sarà anche l’occasione per partecipare al corso Bls-D, gratuito ed aperto a tutti (per info 347.4184481).

Un corso che ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso di un adulto o bambino in arresto cardiaco, come riconoscere un arresto cardiaco, come fare un massaggio cardiopolmonare, come usare un Dae e come disostituire le vie respiratorie nei lattanti, nei bambini e negli adulti.

Qui il consiglio direttivo dell’Associazione Progetto Treggiaia 2.0 che ha permesso tutto questo: Raffaello Minuti presidente, Antonio Minuti vice-presidente, Nicola Minuti segretario, Alberto Minuti, Bruno Lamberti, Matteo Corsetti, Angelo Garozzo ed Ilaria Ilari sono consiglieri. A fine serata il circolo resterà a disposizione per un’apericena per condividere ulteriormente insieme questo significativo momento.

l.b.