Defibrillatore e messa in ricordo di Stefano Palagini

Un mese fa la tragedia che gettò San Miniato nello sconforto: la morte di Stefano Palagini, 55 anni, colto da un malore fatale durante un’immersione a Calafuria. Nei giorni scorsi in sua memoria, è stata istallata una nuova postazione Dae (Defibrillatore Semiautomatico Esterno). Questo prezioso strumento salvavita di ultimissima generazione è stato istallato all’interno del locale bar “Precisamente a Calafuria”, dono dell’intera comunità subacquea di Calafuria in memoria dell’amico subacqueo Stefano venuto a mancare nel corso di una immersione ricreativa proprio nelle acque di quel mare che si staglia davanti alla scogliera. Lo strumento, opportunamente segnalato in loco e alle autorità competenti, è a disposizione di tutta la comunita. Stasera alle 18 durante la celebrazione della messa nella chiesa di San Domenico verrà ricordato Stefano. Chi vorrà potrà condividere questo momento con Enrica e Giorgio, i genitori del 55enne, che è statao amato ed apprezzato da tutti. Quando furono celebrate le esequie la chiesa parrochiela della città non riuscì a contenere la moltitudine di persone, stremate dal dolore, per l’ultimo addio a Palagini.