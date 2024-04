Defibrillatore alla torre. Aquisana

Un nuovo defibrillatore per Casciana Terme, installato nei pressi della Torre Aquisana, quindi nella parte più alta della cittadina termale, sarà inaugurato domani pomeriggio alle 18. L’iniziativa e la conseguente realizzazione è opera del gruppo del clan “Chicco di grano” e della comunità capi degli Scout Agesci. Il defibrillatore si trova a due passi dalla corte che cinge la storica torre ed è a disposizione di chiunque ne abbia bisogno e si trovi a passare da quelle parti.

"L’idea è inserita nell’ambito delle attività e degli impegni che la nostra associazione ha deciso di assumersi – ha detto Federica Sgherri, che insieme a Franco Marconi e Francesco Terreni ha portato avanti il progetto – abbiamo raccolto i fondi necessari attraverso diverse iniziative. I mercatini di Natale nei quali abbiamo venduto oggetti di antiquariato che ci erano stati donati – ha detto ancora Sgherri – e anche altre iniziative che si sono dimostrate utili per l’autofinanziamento. Infine, l’intervento e il contributo della Croce Rossa Italiana e quello di alcuni donatori privati". Il funzionamento del defibrillatore è assicurato dall’alimentazione energetica intestata alla stessa associazione Scout in via Lord Baden Powell dove si svolgerà la cerimonia di “benvenuto” a questo nuovo servizio a disposizione della collettività.

Giuseppe Pino