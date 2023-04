Deejay da tutta Europa in piazza del Mercato

Sono in arrivo deejay da tutta Europa per la seconda edizione del festival Suono d’Era organizzato in piazza del mercato. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, anche in caso di pioggia, migliaia di ragazzi e ragazze di tutte le età provenienti anche da fuori provincia si preparano a ballare dal pomeriggio fino a tarda notte. Si parte domenica 30 aprile con Wonderland open air, dalle 18 alle 2 di notte. Si tratta di un format per ragazzi più giovani. Wonderland è lo spettacolo musicale già portato avanti una volta al mese al locale Sound, con dj italiani e stranieri che domenica suoneranno all’aperto. Si tratta di nomi forti, che per la fascia di età 18-25 anni, sono conosciutissimi come Metaraph, Cassie Raptor, famoso in tutta Europa, e Raffaele Attanasio. E poi Jacopo Susini e Massimo Logli. Mentre nella seconda sala, ci sarà musica Hard techno, più veloce ma non pesante che da qualche mese sta funzionando molto. Lunedì 1 maggio una giornata dedicata invece ai più grandicelli. Dalle 16 del pomeriggio fino all’una di notte dietro la consolle di piazza del mercato si alterneranno infatti i nomi più famosi della Metempsicosi. Ci saranno Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00Zicky, Franchino e Luca Pechino. Il costo d’ingresso per entrambe le giornate è di 5 euro, con una parte del ricavato che verrà devoluto ad alcune associazioni di volontariato presenti con i propri stand durante queste due giornate. Oltre alla musica infatti ci saranno stand ed espositori di ogni tipo. Oltre ai truck dello street food, con panini, pizza, fritto ecc. L’organizzazione fa sapere che anche in caso di maltempo i due eventi si svolgeranno al chiuso, all’interno delle tensostrutture che nello scorso weekend hanno ospitato Expo Motori e che sono pronte in caso di pioggia per ospitare fino a 4-5mila persone nell’arco della giornata.

Luca Bongianni