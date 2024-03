"Decoro urbano, prima emergenza"

Al centro le urgenze. "Questo è un territorio pieno di bisogni – dice Gussetti – che sono figli di cose lasciate a metà, decisioni non prese: sento tanta insofferenza nella popolazione". Se dovesse essere eletto sindaco il candidato di Vita Nova ha già ben chiaro da dove cominciare: "C’è una totale assenza di decoro urbano – spiega –. Anche nel capoluogo queste piazze bellissime sono infestate di macchine e non va bene. Anche Ponte a Egola ha bisogno di decoro. Altro punto sono le infrastrutture base". "In vent’anni – sottolinea Gussetti – non siamo riusciti a fare due chilometri di circonvallazione nord da Ponte a Egola a San Miniato Basso, con il risultato che la Tosco Romagnola Est è una coda continua". "Ne va anche della qualità dell’aria – ammette Gussetti – che è scadente, come nella pianura Padana. Bisogna riportare il cittadino al centro. Qui c’è la visione del cittadino come suddito di un sovrano. Se sarò eletto sindaco, lo dico e lo sottoscrivo, io sarò l’opposto". Ma queste sono anche elezioni a forte rischio ballottaggio. "I modelli sono chiari – conclude Gussetti –. Noi mettiamo sul piatto competenza e inclusività. Noi vogliamo fare, e del nostro lavoro beneficeranno tutti".

C. B.