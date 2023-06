Decoro e sicurezza La pulizia delle scalinate

SANTA CROCE

Grazie a un lavoro puntiglioso e professionale dei dipendenti e dei volontari della Misericordia, è in corso la ripulitura di tutte le scalinate del centro storico. Erano annerite e imbruttite dal logorio del tempo e degli agenti atmosferici, dall’accumulo di sporco e detriti e delle deiezioni degli animali. Su incarico del Comune – che ha affidato l’intervento tramite determina da parte degli uffici competenti – stanno portando avanti il lavoro iniziato nei giorni scorsi utilizzando mezzi e attrezzature a disposizione dell’associazione per riportare all’antico splendore le scalinate che dalle traverse di corso Mazzini attestano al lungarno Tripoli.

Si tratta di dieci passaggi pedonali molto frequentati da chi, ad esempio, va sull’argine del fiume a camminare o allo spazio giochi dei giardini. Oltre che esteticamente brutte, anche pericolose perché in caso di pioggia lo sporco e la patina accumulatasi sulla pietra e sui marmi rendeva le superfici molto scivolose. Così, con un bel po’ di pazienza, gli addetti della Misericordia hanno asportato tutto lo sporco e reso nuovamente bianchissime per il momento metà delle scalinate sull’Arno.

L’intervento è ancora in corso e nei prossimi giorni verrà portato a termine fino all’ultima scalinata che si trova a rdosso della rampa e della sede del Maricò. Oltre a quelle sull’Arno, gli addetti della Misericordia hanno ripulito anche la scalinata di accesso al comando della polizia municipale, in via del Bosco, anche qusta particolarmente annerita e sporca.

g.n.