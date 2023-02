Decine di adesioni alla fiaccolata

Raffica di adesioni alla fiaccolata che si terrà venerdì sera a San Miniato per chiedere il disarmo globale. L’iniziativa prenderà il via alle 19,30 con l’inaugurazione della mostra "I volti della Pace" in piazza Buonaparte. Poi cena a pane e acqua e via con le fiaccole fino alla Rocca. L’iniziativa è promossa dal Movimento Shalom e dalla Diocesi di San Miniato con il patrocinio del Comune di San Miniato. Hanno aderito: i Comuni di Santa Croce e Fucecchio, Cif, Associazione Medici Cattolici, Comitato Cambiamenti, Libera zona valdarno, Spi Cgil, Anpi Pisa, Anpi San Miniato, Anpi Fucecchio, Trai binari, Agesci, I care, Popoli Uniti, Unità pastorale Fucecchio, Unità Pastorale Santa Croce, Proloco San Miniato, Atelier Mask Movement Theatre, Casa del popolo e circolo Arci Pacchi Fucecchio, Comtitato Gori Cigoli, Atletica la Rocca, Asd San Miniato Basso calcio, Comitato gemellaggio Fucecchio- Nogent Sur Oise, Forum Sad, Nuovi orizzonti, Gasarti, Folgore pallavolo, Etrusca. Per informazioni e iscrizioni 0571400462.